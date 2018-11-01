Песков рассказал о сферах сотрудничества в отношениях России и Кубы

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Тема военного сотрудничества России и Кубы постоянно присутствует в повестке двусторонних отношений, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Председатель госсовета и совета министров Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес впервые прибудет в четверг с официальным визитом в Россию, в пятницу ожидаются его переговоры с президентом России Владимиром Путиным, будет подписан ряд контрактов, не исключено, что речь также пойдет о военно-техническом сотрудничестве. Визит кубинского лидера продлится до 3 ноября.

"Нет, детально не могу. Это тема, которая постоянно фигурирует на повестке дня двусторонних отношений, это абсолютно нормальная практика. Я не хотел бы говорить о каких-то деталях, вы знаете, это достаточно чувствительная тема область сотрудничества, поэтому какой-то большей информации для вас у меня нет", — сказал Песков на просьбу уточнить, какие сферы ВТС будут обсуждаться на предстоящей встрече на высшем уровне.

Он подчеркнул, что у России традиционные и очень давние отношения дружбы и сотрудничества с Кубой. "Россия намерена продолжать эти отношения и делать все возможное для развития, это второе. Третье — мы видим полную взаимность со стороны наших кубинских коллег, и поэтому это обоюдное стремление к всестороннему развитию отношений между РФ и Кубой. Это не индексируется каким-то отдельным моментом "холодной войны" или иной, это постоянный процесс, это постоянная составляющая внешней политики России. Мы дорожим добрыми отношениями с Кубой", — добавил Песков.

По его словам, Россия стремится к наращиванию объемов торгово-экономического сотрудничества с Кубой. "Это наша цель", — заключил Песков.