Лавров призвал наладить национальный диалог в Йемене под эгидой ООН

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о необходимости наладить национальный диалог с участием всех ведущих политических сил Йемена и под эгидой ООН, сообщает МИД РФ.

"Лавров вновь подтвердил необходимость налаживания под эгидой ООН широкого национального диалога с участием всех ведущих политических сил ЙР (Йеменской Республики)", — говорится в сообщении ведомства о содержании поздравительных телеграмм, которыми обменялись главы МИД двух стран по случаю 90-й годовщины установления дипломатических отношений.

Министр отметил, что восстановление мира в Йемене откроет путь для возобновления в полном объеме многоплановых связей страны с РФ. Оба дипломата высказались за скорейшее преодоление военно-политического кризиса в Йемене, сообщает МИД РФ.

Конфликт в Йемене между хуситами и правительством страны продолжается с 2014 года. На стороне правительства в войну вмешалась созданная Саудовской Аравией коалиция арабских стран, которая регулярно наносит авиаудары по захваченным хуситами районам.