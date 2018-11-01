МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Внефракционный депутат Верховной Рады Борислав Береза заявил в эфире телеканала NewsOne, что Украине нужна долгосрочная стратегия развития.
Депутат также добавил, что Украине необходим новый общественный договор, потому что сейчас людям позволяют не платить налоги, а власть "тихонечко" ворует.
После событий 2014 года украинская экономика находится в упадке. Киев пытается проводить экономические реформы, берет кредиты у МВФ, что в итоге сказывается на благосостоянии граждан: тарифы ЖКХ продолжают расти, а зарплаты и пенсии все еще на низком уровне.
Ранее Киев повысил цены на газ для населения с первого ноября на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров.