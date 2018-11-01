Вайнштейна обвинили в домогательствах к несовершеннолетней актрисе

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Экс-модель из Польши выдвинула обвинения против известного кинопродюсера Харви Вайнштейна, заявив, что подверглась сексуальным домогательствам с его стороны, когда ей было 16 лет, пишет издание New York Post со ссылкой на судебный иск.

Женщина, имя которой не разглашается, утверждает, что в 2002 году, будучи начинающей актрисой, она согласилась пойти с ним на обед, но Вайнштейн отвез ее в свою квартиру. Там, по ее словам, он "агрессивно и угрожая" принуждал ее к сексу. Согласно иску, Вайнштейн якобы пришел в ярость, когда девушка возразила ему, и отказывался ее отпускать, но потом смягчился.

Позже Вайнштейн продолжал домогаться к девушке, на что она отвечала отказом. В связи с эти, как она полагает, он "уверял, что она никогда не получит работу". Тем не менее она продолжала обсуждать с ним возможности для своей карьеры.

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование. Группа женщин подала в суд в Нью-Йорке против продюсера и представителей основанной им компании коллективный иск.