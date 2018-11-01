Пришельцы, вурдалаки и Трамп: в Нью-Йорке прошел юбилейный Хэллоуин-парад

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноя — РИА Новости, Ирина Андреева. Юбилейный 45-й парад в честь Дня всех святых, или Хэллоуина, прошел в Нью-Йорке в среду, передает корреспондент РИА Новости.

Парад, традиционно собирающий как тысячи участников, так и тысячи зрителей, в этом году отметился не только всевозможными нарядами, страшными масками и танцами, но и политическими призывами. Так, одна из групп выступающих призывала к протестам сразу после выборов в конгресс, которые состоятся в США 6 ноября, а также к отставке действующего президента Дональда Трампа.

Другая группа участников парада несла плакат с фотографиями погибших в Мексике репортеров и надписью "Мы хотим помнить журналистов, убитых мексиканским правительством".

Но в основном парад стал праздником для зрителей. Люди занимали места у ограждений на 6-й авеню в Нижнем Манхеттене за несколько часов до начала шествия. Не обходилось и без перепалок за "места получше".

Зрители наслаждались сотнями вурдалаков, живыми мертвецами, пришельцами и насекомыми, роботами, зверями и пупсами. Весьма популярен был и "президент Трамп" во всевозможных исполнениях — от саркастических фотографий на спине до полноразмерных костюмов и масок.