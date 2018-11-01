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СМИ рассказали о детских ультранационалистических лагерях на Украине

Сюжет:
Ситуация на Украине. Ноябрь 2018 (3)
(обновлено: 04:39 01.11.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша националистов в Киеве. Архивное фотоУчастники марша националистов в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Журналистка испанской газеты El Confidencial Этель Бонет в своей статье рассказала, как на Украине готовят юных ультранационалистов.

Учебно-тренировочная база полка «Азов» на территории завода «Атек», Киев. Сергей Сановский
© Фото : из личного архива Сергея Сановского
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Она посетила летний детский лагерь, в котором, как заявляется, обучают детей военной подготовке. Он находится в бывшем советском спортивном лагере "Лидер", расположенном в окрестностях Киева. У него нет своего официального сайта, но его реклама размещается в Facebook, а также он приглашает желающих через знакомых.

Вместимость лагеря составляет до 200 детей в возрасте от семи до 16 лет, длительность пребывания — 20 дней. Там работают инструктора в военной форме, которые совмещают занятия с военной подготовкой спартанского типа. В частности, дети упражняются в плавании, легкой атлетике, стрельбе из помповых ружей, сборке и разборке автоматов Калашникова, а также выполняют упражнения на физическую выносливость, например, ползание по земле, лазание по канату.

Однако, при всем этом, в лагере постоянно звучат националистические гимны, музыка в стиле хардкор и украинский панк-рок. Кроме того, дети отрабатывают строевой шаг, скандируя националистические лозунги, отмечает журналистка.

Солдаты ВСУ на востоке Украины. Архивное фото
CC BY-SA 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine /
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Как и во всех лагерях тут по вечерам устраивают разные представления, однако, в отличие от обычных лагерей, тут звучат националистические песни, развеваются красно-черные полотнища ультраправых.

"Зажженные факелы, дети в боевой форме, с лицами, закрытыми балаклавами, правая рука с распрямлённой ладонью поднята вверх", — добавляет Бонет.

"Здесь нас обучают, как действовать в условиях боя, мы стреляем из помповых ружей по консервным банкам, которые находятся на той же высоте и расстоянии — 80 — 100 метров — на которых будут находиться наши враги. Они имеют ту же дальность стрельбы, что и автоматы Калашникова. Это как на настоящей войне", — цитирует журналистка слова одного из детей.

По словам Бонет, директор этого лагеря Иван Гранаткин — герой евромайдана, был в первых рядах митингующих во время событий 2014 года. Он носит косичку на выбритой голове и покрыт татуировками с ног до головы. По его мнению, все эти дети — не националисты, а патриоты.

Марш националистов в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Волошин
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"Мы даем молодежи патриотическое воспитание в условиях идущей на востоке Украины войны. Очень важно воспитать ребенка так, чтобы он стал патриотом и мог защитить свою страну в случае необходимости", — рассказал он журналистке.

Бонет пообщалась и с заместителем директора лагеря Алексеем Заболотным, который когда-то служил в Советской армии переводчиком. По его словам, они готовят в лагере детей для противостояния России.

"Мы считаем, что наши дети должны быть готовы противостоять агрессору, а имея такого соседа, как Россия, рано или поздно придётся вступить с ней в противостояние. Поэтому мы должны подготовить к нему этих детей", — заявил Заболотный. Он также добавил, что мечтает о том, чтобы эти дети стали в будущем универсальными солдатами.

Как пишет журналистка, в соответствии с такой философией тысячи украинских детей вот уже четыре года каждое лето проходят военную подготовку в подобных лагерях ультранационалистической направленности, при этом какие-либо воспитательные элементы и нормы обучения там полностью отсутствуют.

Марш участников Организации украинских националистов С14 (запрещенная в России), протестующих против акции Бессмертный полк в Киеве. 9 мая 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Если даже конфликт на Украине будет решен, опасность останется, поскольку молодые поколения были воспитаны в духе ненависти к тем, кто сейчас находится на другой стороне. Усиленная накачка детей военной подготовкой представляет собой мину с часовым механизмом под будущее Украины", — подчеркивает Бонет.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами противостояния продолжаются перестрелки.

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