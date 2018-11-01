МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины начало расследование, после того как глава государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк использовал карту с Крымом в составе России, сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Марина Томко. Сам чиновник заявил, что презентацию с этой картой готовил не он, и обратился с просьбой разобраться в Службу безопасности Украины.
Согласно данным украинских СМИ, Ноняк в среду выступил на круглом столе и показал в своей презентации карту Европы, на которой Крым был обозначен тем же цветом, что и Россия — красным, в то время как Украина была окрашена зеленым.
Позднее глава Укртрансбезопасности написал в Facebook, что свою презентацию увидел только во время выступления.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.