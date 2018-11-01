МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Министерство инфраструктуры Украины начало расследование, после того как глава государственной службы по безопасности на транспорте Михаил Ноняк использовал карту с Крымом в составе России, сообщила пресс-секретарь министра инфраструктуры Марина Томко. Сам чиновник заявил, что презентацию с этой картой готовил не он, и обратился с просьбой разобраться в Службу безопасности Украины.

"Министр инфраструктуры Украины Владимир Омельян дал поручение начать расследование по использованию главой Укртрансбезопасности Михаилом Ноняком карты с "русским" Крымом", — написала Томко в Facebook.

Согласно данным украинских СМИ, Ноняк в среду выступил на круглом столе и показал в своей презентации карту Европы, на которой Крым был обозначен тем же цветом, что и Россия — красным, в то время как Украина была окрашена зеленым.

Позднее глава Укртрансбезопасности написал в Facebook, что свою презентацию увидел только во время выступления.

"Такой поступок не может остаться без реакции! Что это? Сознательная, умышленная провокация против государственного органа или против меня лично, или нечаянная, бессознательная ошибка чиновника? Я попросил найти ответы на эти вопросы компетентный орган. Именно поэтому я обратился с соответствующим заявлением в СБУ", — написал он.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.