Депутат Рады заявил, что на Украине могут замерзнуть целые города

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На Украине зимой могут замерзнуть целые города из-за разрешения правительства отключать газ за долги по коммунальным платежам, заявил депутат Верховной рады Александр Вилкул в эфире "112 Украина".

"Правительство дало разрешение НАК "Нафтогазу" в минусовую температуру зимой за долги отключать у людей газ. Я вам вообще скажу, что это лицензия на убийство — на это похоже. То есть могут целые города отключаться от газа — от тепла. Никогда нельзя было в минусовую температуру газ отключать", — сказал политик.

Он добавил, что у украинцев скопилось 38 миллиардов гривен (более 88 миллиардов рублей) долгов по коммунальным платежам.

"Долги по коммуналке выросли в семь раз за последние пять лет. И не потому, что люди не хотят платить, или потому, что люди плохие. Потому что у людей просто банально нет денег", — заключил парламентарий.

На Украине с первого ноября повышаются цены на газ для населения на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. Многие украинцы жалуются, что с новыми ценами им придется "выживать".