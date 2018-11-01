Депутат Рады заявил, что на Украине могут замерзнуть целые города

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. На Украине зимой могут замерзнуть целые города из-за разрешения правительства отключать газ за долги по коммунальным платежам, заявил депутат Верховной рады Александр Вилкул в эфире "112 Украина".
Он добавил, что у украинцев скопилось 38 миллиардов гривен (более 88 миллиардов рублей) долгов по коммунальным платежам.
На Украине с первого ноября повышаются цены на газ для населения на 23,5 процента в рамках договоренностей с Международным валютным фондом. Новая цена составит 8,5 тысячи гривен (305 долларов по официальному курсу) за тысячу кубометров. Многие украинцы жалуются, что с новыми ценами им придется "выживать".