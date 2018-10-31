В посольстве России раскритиковали политику Лондона в отношении Москвы

ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Пытаясь выстроить международный антироссийский фронт, Лондон подменяет объективную реальность голословными обвинениями и эмоциональными призывами, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.

"В случае с инцидентом в Солсбери мы имеем дело с безответственной позицией британских властей, которые без каких-либо объяснений отказываются от взаимодействия с Россией в расследовании отравления двух российских граждан на британской земле… Все это мы воспринимаем как еще одно подтверждение того, что консервативному правительству есть что скрывать, раз оно боится открытого и честного сотрудничества. Это объективная реальность, которую Лондон уже долгое время пытается подменить эмоциональными призывами и голословными обвинениями, стремясь на этой основе выстроить международный антироссийский фронт", — заявил журналистам пресс-секретарь.

Он подчеркнул, что следствие по "делу Скрипалей" ведется непрозрачно, обстоятельства дела засекречиваются, всю информацию от британской стороны, как и прежде, посольство получает в виде информационных вбросов и утечек в британских СМИ. Он также заявил, что посольство отвергает очередное и сделанное накануне премьером Британии Терезой Мэй заявление о том, что Россия несет ответственность за "применение химического оружия в Соединенном Королевстве".

"Решительно отвергаем эти инсинуации. Очередные обвинительные заявления в адрес России не имеют ничего общего с реальными фактами и действительностью… Из уст Мэй и других ключевых британских политиков мы также часто слышим, как это было и вчера, упоминание о некой "мировой системе, основанной на правилах". Подобные заходы нацелены на создание впечатления, что Великобритания якобы является последовательным сторонником соблюдения международного права. Это, по мнению Лондона, выгодно отличает страну от ряда других государств, которых относят к числу его нарушителей", — сказал пресс-секретарь.

"В действительности же предпринимается попытка завуалировать очевидное кардинальное отличие между консенсусными, выработанными всем международным сообществом, четко зафиксированными нормами международного права и некими "правилами", которые пропагандируются британским и вообще западным политистеблишментом. Инцидент в Солсбери – пример того, как Великобритания пренебрегает нормами международного права, в том числе специально предназначенными для применения в подобных спорных ситуациях", — добавил он.

Дипломат привел перечень соответствующих международных документов. Это Венская конвенция о консульских сношениях от 1963 года, двусторонняя Консульская конвенция 1965 года, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи по уголовным делам 1959 года, а также Всеобщая декларация по правам человека 1948 года и Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года.

В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.

Прокуратура Британии 5 сентября предъявила двум гражданам РФ Александру Петрову и Руслану Боширову обвинения по четырем статьям, в том числе в покушении на убийство бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии и британского полицейского Ника Бейли. Премьер Британии Тереза Мэй, не приводя доказательств, утверждает, что подозреваемые — сотрудники ГРУ. В интервью RT и Sputnik Петров и Боширов заявили, в частности, что побывали в Солсбери как туристы, ничего не знали про Скрипалей и работают в фитнес-индустрии.

В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.