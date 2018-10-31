В посольстве России раскритиковали политику Лондона в отношении Москвы

ЛОНДОН, 31 окт – РИА Новости, Денис Ворошилов. Пытаясь выстроить международный антироссийский фронт, Лондон подменяет объективную реальность голословными обвинениями и эмоциональными призывами, заявил пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании.
Он подчеркнул, что следствие по "делу Скрипалей" ведется непрозрачно, обстоятельства дела засекречиваются, всю информацию от британской стороны, как и прежде, посольство получает в виде информационных вбросов и утечек в британских СМИ. Он также заявил, что посольство отвергает очередное и сделанное накануне премьером Британии Терезой Мэй заявление о том, что Россия несет ответственность за "применение химического оружия в Соединенном Королевстве".
"В действительности же предпринимается попытка завуалировать очевидное кардинальное отличие между консенсусными, выработанными всем международным сообществом, четко зафиксированными нормами международного права и некими "правилами", которые пропагандируются британским и вообще западным политистеблишментом. Инцидент в Солсбери – пример того, как Великобритания пренебрегает нормами международного права, в том числе специально предназначенными для применения в подобных спорных ситуациях", — добавил он.
В Солсбери 4 марта были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный ранее в РФ за госизмену, и его дочь Юлия, что спровоцировало международный скандал. Лондон считает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что "дело Скрипаля" рассыпается на глазах из-за отсутствия каких-либо доказательств виновности России. МИД РФ направил в Форин-офис около 60 дипломатических нот с требованием предоставить России доступ к расследованию, пострадавшим гражданам РФ, а также с запросом о правовой помощи и предложениями о сотрудничестве, в том числе о проведении совместного расследования, но британские власти на них не отреагировали.
В марте бывший тогда главой британского МИД Борис Джонсон утверждал, что доказательства вины Москвы "ошеломляющие". Обвинения оказались ложными: глава секретной лаборатории минобороны Британии позже заявил, что эксперты не смогли установить источник происхождения вещества, которым, как утверждала британская сторона, были отравлены Скрипали. Британский МИД в тот же день признал, что вывод о причастности РФ к отравлению Скрипалей был сделан, в частности, на основании их оценок информации, а не подтвержденных фактов.