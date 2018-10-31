Мировое лидерство США по объему нефтедобычи неустойчиво, считает эксперт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США из-за технических ограничений могут потерять свое первенство по показателю объема добычи нефти в мире, которого они достигли в августе, опередив Россию, поэтому в краткосрочном периоде смена такого лидерства будет наблюдаться постоянно, заявила РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.
"Учитывая инфраструктурные проблемы в США, нехватку транспортных мощностей, а также нехватку генерационных мощностей для обеспечения бурения, вполне вероятно, что в краткосрочном периоде мы будем наблюдать постоянную смену лидера. Поскольку и у России есть возможности для роста, у США", — прокомментировала агентству эту новость Грушевенко.
Долгосрочность подобного расклада на рынке, по мнению эксперта, во многом будет зависеть от договоренностей между странами ОПЕК+, а так же от темпов бурения и истощения на сланцевых формациях (по многим прогнозам, пик добычи сланцевой нефти приходился на 2020-2022 годы).
При этом в целом эта новость вряд ли окажет серьезное влияние на рынок, поскольку рост добычи сланцевой нефти в США уже был заложен в ожиданиях крупных игроков, заключает эксперт.