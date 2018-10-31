Мировое лидерство США по объему нефтедобычи неустойчиво, считает эксперт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. США из-за технических ограничений могут потерять свое первенство по показателю объема добычи нефти в мире, которого они достигли в августе, опередив Россию, поэтому в краткосрочном периоде смена такого лидерства будет наблюдаться постоянно, заявила РИА Новости эксперт Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Екатерина Грушевенко.

Согласно данным управления энергетической информации минэнерго США (EIA), которые были опубликованы ранее в среду, а также сведениям Минэнерго РФ и статистике из октябрьского доклада ОПЕК, США в августе заняли первое место по добыче нефти в мире, произведя в среднем 11,346 миллиона баррелей нефти в день и опередив по этому показателю РФ (около 11,215 миллиона баррелей в сутки) и Саудовскую Аравию (10,404 миллиона баррелей), которые заняли второе и третье места соответственно.

"Учитывая инфраструктурные проблемы в США, нехватку транспортных мощностей, а также нехватку генерационных мощностей для обеспечения бурения, вполне вероятно, что в краткосрочном периоде мы будем наблюдать постоянную смену лидера. Поскольку и у России есть возможности для роста, у США", — прокомментировала агентству эту новость Грушевенко.

Долгосрочность подобного расклада на рынке, по мнению эксперта, во многом будет зависеть от договоренностей между странами ОПЕК+, а так же от темпов бурения и истощения на сланцевых формациях (по многим прогнозам, пик добычи сланцевой нефти приходился на 2020-2022 годы).

"По прогнозам Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" до 2023-2024 годов у России есть возможности посоперничать за лидерство. Однако для нефтедобывающей страны сама позиция в рейтинге добывающих стран не так важна. Более важным является то, как страна монетизирует свои ресурсы и как их использует для роста и развития собственной экономики как на экспортных, так и на внутренних рынках", — отмечает при этом Грушевенко.

При этом в целом эта новость вряд ли окажет серьезное влияние на рынок, поскольку рост добычи сланцевой нефти в США уже был заложен в ожиданиях крупных игроков, заключает эксперт.