Приказ убить Хашукджи отдали на высоком уровне, считают в Турции

АНКАРА, 31 окт — РИА Новости. Убийство оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашукджи не могло быть осуществлено без приказа, отданного на высоком уровне, заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Турции Омер Челик.

Как ранее заявила прокуратура Стамбула, убийство Хашукджи было преднамеренным, тело журналиста было расчленено и уничтожено после того, как он был задушен в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

"Где тело? Нельзя поверить, что саудовские власти не знают ответ на этот вопрос. Генпрокурор Саудовской Аравии должен дать ответ. Кто дал приказ? Кто спланировал это ужасное убийство? Оно не могло произойти само по себе, без приказа свыше. Мы не осуждаем заранее никого, но нужно найти настоящих виновников", — сказал Челик журналистам.

По его словам, президент Турции Тайип Эрдоган лично следит за расследованием убийства Хашукджи. "Мы хотим, чтобы с нами поделились всеми доказательствами вины причастных к убийству. Оно осуществлено в Турции, поэтому судить виновных надо в Стамбуле. Весь мир должен наблюдать за этим, иначе спекуляции будут продолжаться", — отметил Челик.

По его словам, расследование убийства Хашукджи продвигается "только потому, что оказывает давление наш президент и мировое сообщество". "Турция проходит через самый сложный экзамен – дело не только в расследовании смерти журналиста, не только в нападении на свободу слова", — добавил Челик.

Саудовский журналист Джамаль Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Государственные СМИ Саудовской Аравии в ночь на 20 октября распространили сообщение генпрокурора страны, что, по предварительным данным, Хашукджи мертв, к его гибели привела ссора с сотрудниками консульства. По этому делу задержаны 18 человек.