В Казахстане ребенок умер после обработки средством от вшей

АЛМА-АТА, 31 окт – РИА Новости. Двое детей отравились после обработки средством от вшей – один ребенок умер. Трагедия произошла в поселке Туганбай Талгарского района Алматинской области, сообщает Sputnik Казахстан.

"Мама с целью уничтожения вшей на голове намазала неоцидолом, разведенным с водой, голову двоих детей. После чего у детей отмечались рвота, вялость, слабость, потеря сознания, пенистое отделяемое изо рта", — пояснили в управлении здравоохранения региона.

Детей срочно доставили в больницу. Двухлетняя девочка умерла в амбулатории поселка. Второй ребенок — пяти лет — сейчас находится в отделении анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии Алматинской региональной детской клинической больницы.

Неоцидол используется для обработки от паразитов сельскохозяйственных животных в ветеринарии.

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