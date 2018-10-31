В ДНР заявили об усилении интенсивности обстрелов со стороны ВСУ

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Украинские силовики игнорируют договоренности о прекращении огня в Донбассе, интенсивность обстрелов с их стороны увеличивается, заявили в среду РИА Новости в Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в среду командующий объединенных сил Украины Сергей Наев на встрече с представителями Европейского совета иностранных дел заявил, что в Донбассе наблюдается тенденция к увеличению интенсивности обстрелов.

"Нельзя не согласиться с Наевым. Число обстрелов со стороны подконтрольных ему силовиков увеличивается, ВСУ (вооруженные силы Украины) грубо игнорируют договоренности о прекращении огня. Все чаще они ведут огонь не только в темное время суток, а и днем, активно применяют по жилым кварталам танки, артиллерию, а также ударные беспилотники. Только в Донецке за последние дни повреждено около 10 домов", — сказал представитель народной милиции ДНР.