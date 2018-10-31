В Британии в ночь Гая Фокса сожгут чучело Бориса Джонсона, поедающего торт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Жители британского города Эденбридж во время празднования ночи Гая Фокса сожгут 11-метровое чучело бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, поедающего торт с флагом Евросоюза, сообщается в заявлении организаторов мероприятия.Facebook.
Джонсон изображен в велосипедном шлеме, пиджаке и гавайских шортах, в его руках торт с флагом Евросоюза. При этом он готовится отправить в рот один из кусков кондитерского изделия, начинка которого выполнена в виде британского флага. Вместо обуви у чучела красные "автобусы" — копии настоящего автобуса, на котором Джонсон вел кампанию за Brexit.
Ночь Гая Фокса празднуется в Великобритании 5 ноября – в годовщину провала "порохового заговора" в 1605 году, когда группа католиков собиралась взорвать здание парламента. Гай Фокс, один из заговорщиков, должен был поджечь бочки с порохом. Во время празднований британцы пускают в небо фейерверки и сжигают чучело Гая Фокса.