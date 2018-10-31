В Британии в ночь Гая Фокса сожгут чучело Бориса Джонсона, поедающего торт

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Жители британского города Эденбридж во время празднования ночи Гая Фокса сожгут 11-метровое чучело бывшего министра иностранных дел Бориса Джонсона, поедающего торт с флагом Евросоюза, сообщается в заявлении организаторов мероприятия.

"Общество Edenbridge Bonfire шутило над скандальными знаменитостями более 20 лет. В этом году мы объявляем Бориса Джонсона нашим "чучелом-знаменитостью" 2018 года, как результат его продолжающейся привычки присутствовать в новостях и его никогда не заканчивающихся выходок", — говорится в заявлении организаторов, опубликованном вместе с фотографией чучела в Facebook

Джонсон изображен в велосипедном шлеме, пиджаке и гавайских шортах, в его руках торт с флагом Евросоюза. При этом он готовится отправить в рот один из кусков кондитерского изделия, начинка которого выполнена в виде британского флага. Вместо обуви у чучела красные "автобусы" — копии настоящего автобуса, на котором Джонсон вел кампанию за Brexit.

Общество Edenbridge Bonfire каждый год выбирает знаменитость для изготовления чучела, в 2017 году выбор пал на скандального продюсера Харви Вайнштейна, а в 2016 году в Эденбридже сожгли чучело на тот момент еще кандидата в президенты США Дональда Трампа с головой его соперницы Хиллари Клинтон в руках.

Ночь Гая Фокса празднуется в Великобритании 5 ноября – в годовщину провала "порохового заговора" в 1605 году, когда группа католиков собиралась взорвать здание парламента. Гай Фокс, один из заговорщиков, должен был поджечь бочки с порохом. Во время празднований британцы пускают в небо фейерверки и сжигают чучело Гая Фокса.