В Индонезии опознали первую жертву крушения Boeing

БАНГКОК, 31 окт – РИА Новости. Следователям и судебным медикам, расследующим катастрофу лайнера авиакомпании Lion Air, упавшего в море у берегов Западной Явы, удалось идентифицировать первую жертву катастрофы, сообщает в среду индонезийский интернет-портал Detik News со ссылкой на заявление одного из руководителей следственной бригады.

"Идентифицирована первая жертва. Это женщина, которую удалось опознать по отпечаткам пальцев. Ее полное имя – Джаннатун Синтия Деви, она проживала в округе Сидоарджо в Восточной Яве", — заявил журналистам на брифинге в полицейском госпитале Джакарты генерал Худи Сурьянто, слова которого приводит портал.

Самолет Boeing 737 индонезийской бюджетной авиакомпании Lion Air, вылетевший в понедельник утром из Джакарты на один из островов вблизи острова Суматра, через 13 минут после взлета упал в море в районе побережья Западной Явы. Обломки самолета находятся на глубине от 30 до 40 метров и разбросаны на обширной территории морского дна.

Причины катастрофы пока не выяснены. Разбившийся самолет был произведен в 2018 году и эксплуатировался авиакомпанией с августа этого года. По данным индонезийских спасателей, выживших в катастрофе нет. На борту самолета находились 189 человек, включая пассажиров и членов экипажа.