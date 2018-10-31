В ДНР заявили об уничтожении беспилотника ВСУ

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило об уничтожении беспилотного летательного аппарата украинских силовиков, корректировавшего огонь по окраинам Донецка.

"Благодаря слаженным действиям подразделений ПВО ДНР украинские силовики 28-й бригады потеряли очередной беспилотный летательный аппарат типа квадрокоптер, используемый во время корректировки огня по району населенного пункта Старомихайловка (населенный пункт на окраине Донецка, под контролем ДНР. — Прим. ред.)", — сказал журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов.

Кроме того он отметил, что наибольшая активность беспилотных летательных аппаратов украинских силовиков отмечается на донецком направлении, где эти средства используются для корректировки минометного огня.