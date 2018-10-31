В ДНР заявили об активизации украинских силовиков в пригородах Донецка

ДОНЕЦК, 31 окт — РИА Новости. Оперативное командование самопровозглашенной Донецкой народной республики отмечает активизацию снайперских групп украинских силовиков в пригородах Донецка.
"На донецком направлении в зоне ответственности 56-й бригады (вооруженных сил Украины-ред.) в районе населенного пункта Пески (населенный пункт в пригороде Донецка — ред.) отмечается активизация работы снайперских групп противника", — сообщил журналистам руководитель пресс-службы оперативного командования ДНР Дании Безсонов.