Суд в Южной Корее заслушает береговую охрану по делу "Палладия" 28 ноября

ТОКИО, 31 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Второе заседание суда по делу российских моряков с судна "Палладий" состоялось в Южной Корее, были представлены суду еще двое обвиняемых; в следующий раз суд заслушает свидетелей из береговой охраны Южной Кореи, об этом РИА Новости сказал консул генерального консульства РФ в Пусане Роман Быков.
Роман Быков пояснил, что на прошлой неделе еще один член экипажа вылетел во Владивосток при содействии Генерального консульства за счет судовладельца. Сейчас на корабле остаются шесть членов экипажа, из которых двое не могут выехать на родину, так как дают показания в суде. Фактически, это подписка о невыезде, пояснил консул.
"Очевидно, что следующее заседание не будет последним. Будут еще свидетели приглашаться", — заключил Быков.
Затем в августе судовладелец, прибывший на судно, пока оно пережидало шторм в море, взял на себя функции капитана и отдал приказ двигаться в сторону Японии, несмотря на отсутствие необходимых для этого документов. Судно не подчинялось приказаниям береговой охраны даже после предупредительных выстрелов. Его удалось остановить только после высадки десанта с вертолета береговой охраны Южной Кореи.
После этого четыре человека: судовладелец, капитан, старший механик и один из матросов — были задержаны и помещены в камеру предварительного заключения. Им, а также еще двум членам экипажа, которые не помещены в следственный изолятор, но продолжают оставаться на судне, 21 сентября было предъявлено обвинение. Первое заседание суда состоялось 17 октября. Южнокорейские власти ведут расследование, выясняя, кто отдавал указания, в результате которых судно пыталось без оформления необходимых документов покинуть страну и не подчинялось приказам береговой охраны.