В МИД ДНР заявили, что выборы не противоречат Минским соглашениям

ДОНЕЦК, 30 окт — РИА Новости. Выборы главы и парламента самопровозглашенной Донецкой народной республики не противоречат Минским соглашениям, заявила во вторник полпред ДНР в контактной группе, и.о. главы МИД ДНР Наталья Никонорова.

"Выборы, назначенные на 11 ноября, полностью соответствуют республиканскому законодательству, а также не противоречат минским соглашениям, поскольку в рамках комплекса мер прописаны условия проведения только местных выборов… Ни в ДНР, ни в ЛНР местные выборы не проводились и пока не планируются", — говорится в заявлении Никоноровой, опубликованном на сайте Донецкого агентства новостей.

Никонорова отметила, что все пункты минских соглашений со стороны ДНР выполняются в полном объеме. При этом, по словам полпреда, "ни один пункт комплекса мер полностью не выполнен украинской стороной".

"На фоне всех этих действий, а вернее бездеятельности и блокады, произошло убийство Главы ДНР Александра Захарченко, совершенное агентами украинских спецслужб, что лишь подтверждает правоту наших тезисов. В таких условиях парламент республики был обязан обеспечить непрерывность работы легитимной исполнительной ветви власти в республике и назначил выборы главы и народного совета – 11 ноября", — добавила Никонорова.

Выборы глав и депутатов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик планируется провести 11 ноября. Киев уже заявил, что не признает выборы.