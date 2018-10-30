В Алма-Ате телефонные террористы второй день "минируют" здания

АЛМА-АТА, 30 окт — РИА Новости. Экстренные службы Алма-Аты во вторник проверяют анонимные сообщения о взрывных устройствах, якобы заложенных в гостиничном комплексе и сети пиццерий, сообщила пресс-служба городской полиции.

В понедельник неизвестные сообщали об угрозе взрыва в торговом центре Esentai Mall, сети пиццерий и гостинице. После проверок объектов, в ходе которых из зданий были эвакуированы все работники и посетители, угроза взрывов была признана ложной. Полиция возбудила дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", предусматривающей наказание до 5 лет лишения свободы.

"В настоящее время сотрудники экстренных и оперативных служб города проводят проверочные мероприятия в гостиничном комплексе и в сети пиццерии по сообщению о якобы их заминировании", — говорится в сообщении.

В полиции не уточнили, какие именно объекты проверяют правоохранители сегодня, являются ли они теми же зданиями, которые стали целью злоумышленников накануне.

Кроме того, очевидцы в социальных сетях сообщают об эвакуации людей из торгового центра "Тумар" и бизнес-центра "Нурлы-Тау".