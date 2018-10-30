Столтенберг назвал учения НАТО в Норвегии отработкой коллективной обороны

БРЮССЕЛЬ, 30 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не считает, что крупные учения альянса в Норвегии являются отголоском "холодной войны", по его мнению, они необходимы в условиях возросшей непредсказуемости в сфере безопасности.

Крупнейшие после окончания холодной войны военные учения НАТО Trident Juncture проходят в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В отработке сценария коллективной обороны при нападении условного противника задействованы 50 тысяч военнослужащих, силы и средства всех 29 союзников, а также партнеров — Швеции и Финляндии.

"Мы не находимся в состоянии "холодной войны", но мы отрабатываем коллективную оборону. Речь идет о предотвращении конфликта, а не о провоцировании, лучший способ сохранить мир, это обладать внушительным сдерживанием", — заявил он в Норвегии, отвечая на вопросы журналистов.

"Есть большая разница в ситуации сейчас, и времен "холодной войны". Тогда были два противостоящих друг другу военных блока, сотни тысяч военных стороны в высокой готовности по обе стороны, сегодня такого нет. Сегодня ситуация в большей степени непредсказуемая, трудно предсказать, что произойдет и есть меньше согласия по правилам игры. То есть конфронтации меньше, но больше непредсказуемости, использования гибридных тактик, вмешательства во внутренние дела государств", — заявил он.