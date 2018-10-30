Полиция начала ДНК-экспертизу тел жертв авиакатастрофы в Индонезии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Полиция Индонезии начала ДНК-экспертизу фрагментов тел, найденных при крушении самолета авиакомпании Lion Air, сообщает газета Jakarta Post.

Ранее сообщалось, что спасатели обнаружили тела десяти погибших при крушении самолета Boeing-737 MAX. Также водолазы доставили 14 мешков с фрагментами тел. Они были направлены на ДНК-экспертизу.

Как сообщает газета, образцы ДНК были собраны у 152 родственников. Как сообщил заместитель начальника полиции Ари Доно Сукамто, по меньшей мере 15 экспертов-криминалистов и ДНК-экспертов работают над идентификацией фрагментов тел. Поисковая операция продолжается.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в понедельник. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.