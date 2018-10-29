США заблокировали запросы Китая и ЕС по спору о пошлинах

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США в понедельник заблокировали запросы Китая, ЕС, Канады, Мексики, Норвегии и Турции по учреждению третейской группы по спору по тарифам на сталь и алюминий в ВТО, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.
"Данные члены ВТО поставили под вопрос тезис США о том, что эти тарифы являются оправданным исключением из правил ВТО, объясняются соображениями национальной безопасности и не должны рассматриваться третейской группой", — пояснил источник.
США, в свою очередь, заявили, что если ВТО возьмется за обсуждение данного вопроса, это подорвет всю систему урегулирования споров и организации в целом, добавил источник.
Помимо России эти пошлины сейчас оспаривают Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Если другие истцы также переведут споры на стадии рассмотрения третейской группы, США придется защищать свои дополнительные пошлины на площадке ВТО параллельно в нескольких процедурах.