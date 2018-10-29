США заблокировали запросы Китая и ЕС по спору о пошлинах

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. США в понедельник заблокировали запросы Китая, ЕС, Канады, Мексики, Норвегии и Турции по учреждению третейской группы по спору по тарифам на сталь и алюминий в ВТО, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ходом переговоров.

Ранее в понедельник Минэкономразвития России сообщило, что США заблокировали аналогичный запрос от РФ. Россия намерена повторно запросить учреждение группы, после чего она будет созвана автоматически.

"Данные члены ВТО поставили под вопрос тезис США о том, что эти тарифы являются оправданным исключением из правил ВТО, объясняются соображениями национальной безопасности и не должны рассматриваться третейской группой", — пояснил источник.

США, в свою очередь, заявили, что если ВТО возьмется за обсуждение данного вопроса, это подорвет всю систему урегулирования споров и организации в целом, добавил источник.

Дополнительные импортные пошлины на сталь (25%) и алюминий (10%) были введены США 23 марта 2018 года. Они применяются к импорту из всех стран за исключением Австралии и Аргентины, импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только по действию пошлин на сталь.

Помимо России эти пошлины сейчас оспаривают Китай, Индия, ЕС, Канада, Мексика, Норвегия, Швейцария и Турция. Если другие истцы также переведут споры на стадии рассмотрения третейской группы, США придется защищать свои дополнительные пошлины на площадке ВТО параллельно в нескольких процедурах.