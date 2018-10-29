Министр обороны Греции ожидает наступления новой эры в отношениях с Россией

Министр обороны Греции Панос Камменос на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в Москве. 29 октября 2018

Министр обороны Греции Панос Камменос на встрече с министром обороны России генералом армии Сергеем Шойгу в Москве. 29 октября 2018

АФИНЫ, 29 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Министр национальной обороны Греции Панос Камменос заявил, что Россия и Греция разделяют общие ценности, а предстоящий визит греческого премьера Алексиса Ципраса в Москву и заседание межправкомиссии могут открыть новую эру в греко-российских отношениях.

Заявление Камменоса после переговоров в Москве с министром обороны России Сергеем Шойгу поступило в РИА Новости из пресс-службы греческого военного ведомства.

"С большим удовольствием я встретился сегодня с министром обороны Российской Федерации Сергеем Шойгу. У нас была возможность обменяться мнениями о наших двусторонних отношениях, а также по проблемам безопасности в широком регионе Средиземноморья, на Ближнем Востоке и на Балканах", — сказал Камменос.

"Греция и Россия имеют традиционные связи как в оборонной, так и в дипломатической сфере. В этом году исполнилось 190 лет дипломатических отношений. Это означает, что два народа, независимо от международной обстановки, могут приходить к согласию, могут сотрудничать во имя мира, демократии и на благо народов России и Греции", — сказал греческий министр.

По его словам, народы двух стран разделяют общие ценности, особенно через православную веру. "Вместе мы можем помочь решить проблемы, которые касаются более широкого балканского региона", — считает Камменос. "Мы договорились, что мы будем работать в предстоящий период к визиту премьер-министра Алексиса Ципраса 7 декабря (в Россию), а также по организации межправительственной комиссии, чтобы они смогли открыть новую эру в греко-российских отношениях", — заявил министр.

По его словам, стороны договорились об обслуживании российской военной техники, находящейся на вооружении греческой армии. "В военных двусторонних отношениях, в рамках, допускаемых международными договорами, мы продолжим поддерживать российские системы, которыми располагают греческие вооруженные силы, и сотрудничать в области образования, обмена информацией по борьбе с терроризмом и для обеспечения мирных условий в нашем регионе", — заявил Камменос.

Ранее министр национальной обороны Греции возложил венок к могиле Неизвестному солдату у стен Кремля. Камменос посетил также выставку "Дни Охи. Греческое сопротивление. 1940-1945" в Музее Москвы, посвященную общей борьбе против фашистской Германии в годы Второй мировой войны.

© Фото предоставлено пресс-службой Министерства национальной обороны Греции Министр обороны Греции Панос Камменос на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата в Москве © Фото предоставлено пресс-службой Министерства национальной обороны Греции Министр обороны Греции Панос Камменос на церемонии возложения венка к могиле Неизвестного солдата в Москве

Визит главы Минобороны Греции в Москву стал первым визитом высокого уровня после недавнего дипломатического конфликта. Афины в начале июля объявили о высылке двух российских дипломатов и запрете на въезд в страну двум гражданам России. Через месяц МИД России объявил о зеркальных ответных мерах. В Минобороны Греции говорили, что считают главным нормализовать российско-греческие отношения.

Министр обороны России Сергей Шойгу поднял на переговорах с Камменосом вопрос развертывания новых американских военных баз на территории Греции. По словам Шойгу, сегодня военная активность НАТО достигла небывалого уровня со времен холодной войны, возросли интенсивность и масштаб мероприятий оперативной и боевой подготовки, в ходе которых отрабатываются задачи ведения боевых действий наступательного характера.