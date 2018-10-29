Евреи в США не ожидали таких нападений, как в Питтсбурге, заявил раввин

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Евреи в США не ожидали, что там возможны такие нападения, как в Питтсбурге, заявил глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт на конференции в Москве.

Нападение на синагогу в Питтсбурге (штат Пенсильвания) произошло утром 27 октября, когда там собрались люди на церемонию. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. В результате погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.

"Вчера я позвонил своему двоюродному брату, который живёт в Питтсбурге недалеко от места трагедии, поинтересоваться обстановкой в городе. Так он рассказал, что к нему пришел прихожанин его синагоги и заявил: "Раввин, три года назад я переехал из Парижа, сразу после терактов, сюда, где синагоги и еврейские школы не охраняют солдаты и где можно в безопасности совершать свои обряды. Но я не ожидал, что здесь, в США, могут быть подобные страшные атаки", — рассказал раввин Гольдшмидт.

Он отметил, что нападение на синагогу "Древо жизни" в Питтсбурге является "самой ужасной кровавой атакой" и было совершено в "шаббат во время церемонии совершения обрезания".

"У нас нет гарантий того, что такая трагедия не повторится. Подобные нападения могут произойти в любое время в любом месте", — предостерегает раввин.

В Москве открылась II Московская международная конференция по противодействию антисемитизму, расизму и ксенофобии, которая собрала более 600 экспертов из 37 стран. Организатором мероприятия выступил Российский еврейский конгресс.