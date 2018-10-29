Лукашенко выразил соболезнования в связи с крушением самолета в Индонезии

МИНСК, 29 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Lion Air, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в пятницу. По данным авиакомпании, всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично выразил соболезнования президенту Индонезии Джоко Видодо в связи с крушением пассажирского самолета авиакомпании Lion Air", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в соболезновании Лукашенко подчеркнул, что в Белоруссии с глубокой болью и печалью восприняли известие о многочисленных человеческих жертвах в результате трагедии. Белорусский лидер адресовал слова поддержки родным и близким погибших, а также всему народу Индонезии, добавили в пресс-службе.