Шойгу предупредил о последствиях возможного выхода США из ДРСМД

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Решение США о выходе из договора по ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) повлечет серьезные последствия в первую очередь для Европы, необходимо его широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече с министром обороны Греции Паносом Камменосом.

"Нас интересует реакция Европы на это решение США о выходе из ДРСМД. И хотелось бы, чтобы Европа знала и понимала последствия, которые будут в случае размещения ракет средней дальности на территории Европы", — сказал Шойгу.

"Что касается ракет средней и меньшей дальности, как нам кажется, не все в Европе понимают, что это решение повлечет серьезные последствия и для Европы в том числе, а если говорить точнее, то для Европы — в первую очередь. И нам кажется, было бы очень правильным более широкое обсуждение в рамках НАТО и ЕС этого решения", — подчеркнул российский министр.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что США выйдут из договора о ракетах средней и меньшей дальности. Трамп заявил, что Америка будет наращивать ядерный потенциал до тех пор, пока остальные "не придут в себя", затем Вашингтон будет готов остановить этот процесс и приступить к сокращению вооружений. Он пояснил, что это сообщение адресовано, прежде всего, Китаю и России.