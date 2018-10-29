При крушении Boeing в Индонезии погиб гражданин Италии, пишут СМИ

Спасатель показывает на карте место крушения самолета авиакомпании Lion Air рейс JT 610 в Индонезии

Спасатель показывает на карте место крушения самолета авиакомпании Lion Air рейс JT 610 в Индонезии

РИМ, 29 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Гражданин Италии погиб при крушении самолета индонезийской авиакомпании Lion Air, сообщают местные СМИ со ссылкой на источники в итальянском МИД.

О том, что среди погибших есть итальянец, ранее заявил глава авиакомпании Lion air Эдвард Сираит. Всего на борту самолета находилось два иностранца: вторым был пилот — гражданин Индии.

Погибшим оказался 26-летний Андреа Манфреди. С его близкими уже связались сотрудники кризисного центра МИД Италии, которые также находятся в контакте с дипломатическим представительством в Индонезии.

На страницах Манфреди в социальных сетях были фотографии из Индонезии. В настоящее время под его записями начали появляться соболезнования.

Лайнер, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, вылетел из аэропорта столицы Индонезии в 6.20 (2.20 мск) и пропал с радаров в 6.33 (2.33 мск). В заявлении авиакомпании сообщается, что всего на борту находился 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.