В Совфеде прокомментировали решение Меркель не выдвигаться на пост канцлера

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. После выборов канцлера ФРГ в 2021 году Берлин сохранит традиционную политику взаимовыгодного сотрудничества с Москвой и при новом руководстве, считает первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Ангела Меркель, возглавляющая правительство Германии с 2005 года, в понедельник сообщила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на выборах канцлера в 2021 году. Также глава Христианско-демократического союза (ХДС) не намерена бороться за место в бундестаге и за другие политические посты.

"На отношениях с Россией выборы нового канцлера ФРГ существенного влияния не окажут, Германия традиционно проводит политику взаимовыгодного сотрудничества с Москвой", — сказал Джабаров РИА Новости

"Возможно, Меркель приняла решение уйти из большой политики после снижения рейтингов ее партии. Она не хочет, чтобы ее партийцы пострадали от последних негативных политических событий, в том числе последствий миграционного кризиса в Европе. Выборы в парламент уже показали снижение рейтинга ХДС", — добавил он.

Парламентарий не исключает, что Меркель хочет дать дорогу молодым, растущим политикам, "но она вряд ли перестанет оказывать влияние на внутри- и внешнеполитические процессы Германии".

Джабаров также полагает, что до 2021 года Меркель может изменить свое решение не участвовать в выборах канцлера ФРГ, если политическая ситуация изменится. Сенатор считает, что все решения Меркель продиктованы внутриполитическими причинами в Германии, а США, несмотря на претензии Вашингтона к проекту "Северный поток-2", вряд ли могли оказать столь сильное влияние на политику ФРГ.