Индонезийская авиакомпания заморозила переговоры о поставках Boeing 737 Max

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Индонезийская авиакомпания Lion Air после крушения своего самолета приостановила переговоры о приобретении лайнеров Boeing 737 Max 8.

Лайнер Boeing 737 Max бюджетной авиакомпании Lion Air, выполнявший рейс из Джакарты на остров Суматра, разбился у берегов Западной Явы утром в пятницу.

"У самолета 737 Max 8, находившегося в эксплуатации Lion Air, во время предыдущего полета были обнаружены технические неисправности, хотя он был произведен только два месяца назад. Мы приостанавливаем переговоры с Boeing по заказу на приобретение десяти лайнеров 737 из программы Max", — говорится в заявлении авиаперевозчика.

Отмечается, что переговоры отложены как минимум до окончательного доклада следователей, изучающих обстоятельства авиакатастрофы.

Ранее авиакомпания сообщила, что всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шесть членов экипажа. Представитель спасательной службы заявил РИА Новости, что в результате крушения никто не выжил.