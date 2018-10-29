Санкции против России завели Запад в тупик, заявил глава "Кран Монтана"

ЖЕНЕВА, 29 окт — РИА Новости, Елизавета Исакова. Западные политики загнали себя в тупик санкциями против России, заявил в интервью РИА Новости основатель форума "Кран Монтана" Жан-Поль Картерон.

"В отношении Крыма сложилась ситуация, при которой есть некое сообщество, которое заморозило принятие решений. И вместо того, чтобы сказать, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию, жизнь людей, укрепить взаимодействие, они блокируют все таким образом, который не имеет смысла", — сказал он.

По его словам, основная проблема с Крымом заключается в том, что западные дипломаты продемонстрировали тотальную неспособность урегулировать кризис и решили вместо этого ввести санкции против России.

"Это очень неумно. Я постоянно говорю, что, когда вы собираетесь ввести санкции против второй мировой державы, надо знать, что ничего не сработает. Невозможно наказать санкциями ни вторую, ни первую мировые державы. Так что, когда применяют санкции, это говорит о невозможности вести обсуждение для поиска решения проблем… Я хочу сказать, что вы в России переживаете тяжелые последствия для экономики — также, как и те страны, которые ввели санкции. Все в этой истории теряют. И тут нет выхода", — отметил Картерон.

Он рассказал, что в середине октября встречался с президентом РФ Владимиром Путиным в Баку и обсудил с ним ситуацию вокруг Украины.

"Я ему сказал, что мы согласны с тем, что то, что произошло с Крымом — это путь в одну сторону. Все с этим согласны. Что означает путь в одну сторону? Это значит, что Крым никогда не будет украинским. Я не говорю про основу проблемы. Потому что это другой вопрос. Я говорю с точки зрения того, как к этому надо относиться, и как это урегулировать. Мы видим, что санкции не имеют никакого смысла с той точки зрения, что они не могут достигнуть результата, который устроит тех, кто принял решение их ввести", — добавил он.

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