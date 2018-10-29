Основатель форума Кран Монтана: Запад санкциями загнал себя в тупик

Международный форум Кран Монтана ежегодно собирает у себя мировых лидеров и воротил бизнеса для обсуждения актуальных политических и экономических тем. До недавнего времени он был закрытой для прессы площадкой, где принимались важнейшие решения для будущего мирового сообщества. Основатель форума Кран Монтана Жан-Поль Картерон рассказал в интервью руководителю представительства РИА Новости в Швейцарии Елизавете Исаковой, почему России так тяжело добиться прогресса в урегулировании на Украине, по какой причине западные санкции не сработают и станет ли ситуация вокруг России основной темой дискуссии на форуме в 2019 году.



- Насколько я поняла, форум Кран Монтана, очередное заседание которого прошло в Женеве 25-27 октября, это как Международный экономический форум в Давосе, но специализирующийся на политике и международных отношениях?

— Нет. Есть большая разница между нами. Давос — это огромный успех, но это финансовая организация в своей основе. Давос зарабатывает огромное количество денег. Это настоящий завод, в котором 500 сотрудников, с помощью которых он предоставляет услуги, аналитику и так далее. Это то движение, которое лишает человечности.

Мы же хотели создать нечто, что в первую очередь будет неким клубом, где люди находятся в спокойной обстановке, без протокола, общаются в неформальной манере. По этой причине с самого начала мы отказались приглашать журналистов. Но сейчас мы начинаем отвечать запросам современности, адаптироваться — наш форум существует уже более 30 лет — и открываемся для СМИ. Пока для ограниченного круга.

Все было по правилам Chatham House — мы хотели сохранить дух конфиденциальности этих встреч. И мы также ограничивали круг участников, чтобы это была человечная атмосфера. Большое количество людей, которые приходят ко мне, участвуют также в Давосе. И они все там в итоге встречают тех, с кем знакомы. Здесь же очень просто завести новые знакомства, создать свою сеть.

— У вас очень интересные гости. В этот раз был президент Армении, президенты африканских государств, бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, высшее руководство балканских стран…

— Конечно! Они приходят сюда и хорошо себя чувствуют, потому что мы создали такую атмосферу. Так что у нас организация, которая гораздо более скромная в финансовом плане, чем Давос. У нас нет цели создать важные финансовые потоки, заполучить большое количество компаний и так далее. Но у нас тут царит атмосфера удобства, дружбы, чтобы создать условия для встреч на высоком уровне. Это основная разница.

В Давосе каждый год участвуют 3-4 тысячи человек. У нас есть ежегодное мероприятие, в котором принимают участие полторы тысячи человек. Но это уже огромное количество. Оно проходит в Марокко. Обычно у нас от 300 до 500 человек.

— А какова роль России на этом форуме? Потому что очевидно, что без России сегодня нельзя говорить о политике.

— Мы обсуждаем и бизнес, и политику. Люди приходят, завязывают знакомства. Но у нас есть очень четкая специализация — регионы Средиземного моря, ближней Африки и Ближнего Востока. Мы мало что делали в отношении России. Просто потому, что все и так нормально работает, да и я немного ленивый.

— Но на форуме была сессия, на которой обсуждали ситуацию на Украине, приехала Юлия Тимошенко. © РИА Новости / Владимир Астапкович Перейти в фотобанк Украина, Черногория, Албания и Норвегия продлили санкции против России

— Это другое. Мы говорили об Украине, потому что затронули вопросы безопасности в Европе. Я должен вам признаться, что мы пригласили много представителей России, но они не сочли интересным принять участие. Тимошенко подтвердила свое участие незадолго перед встречей. Возможно, если бы они знали, что она приедет, они бы тоже пришли.

Но вернемся к России. Я очень страдаю в отношении России из-за продолжающегося упадка и ослабления качества лидерства в международных организациях. Наш мир в настоящее время находится в кризисе, и все ослабляется, особенно если мы говорим про крупные организации, такие как Евросоюз, ООН. Мы сегодня выбираем тех руководителей, которые настолько незначимы, что не могут кого-то беспокоить. Мы не ищем сильных личностей, потому что они задевают. И наша цивилизация XXI века убивает людей, которые поднимают голову.

Проблема, связанная с ситуацией вокруг Крыма, заключается в том, что существовал рад западных дипломатов, которые не были согласны с тем, что сделала Россия, и была тотальная неспособность урегулировать кризис. И сегодня, когда дипломат ошибается, что он делает? Он принимает санкции.

— А как вы относитесь к нынешней ситуации вокруг России? Что вы думаете по поводу санкций, которые были введены против РФ?

— Это очень не умно. Я постоянно говорю, что, когда вы собираетесь ввести санкции против второй мировой державы, надо знать, что ничего не сработает. Невозможно наказать санкциями ни вторую, ни первую мировые державы. Так что когда применяют санкции, это говорит о невозможности вести обсуждение для поиска решения проблем.

Но когда я встретился с президентом Владимиром Путиным в Баку (в середине октября — ред.), я ему сказал, что мы согласны с тем, что произошедшее с Крымом — это путь в одну сторону. Все с этим согласны. Что означает путь в одну сторону? Это значит, что Крым никогда не будет украинским. Я не говорю про основу проблемы, потому что это другой вопрос. Я говорю с точки зрения того, как к этому надо относиться и как это урегулировать. Мы видим, что санкции не имеют никакого смысла с той точки зрения, что они не могут достигнуть результата, который устроит принявших решение их ввести.

Лет 20 назад я организовал конференцию на Мальте, посвященную санкциям. И там был очень важный представитель Еврокомиссии по фамилии Наполитано, который отвечал за введение многосторонних санкции ООН. Он взял слово и заявил: "Я занимаюсь санкциями, но я против санкций. Если мы решим применять санкции, то они должны вводиться только на ограниченный срок, и мы скажем тем, кто будет под санкциями, что если через Х лет вы это не сделаете, то берегитесь". И что они теперь скажут России? Берегитесь чего? Ничего!

Я хочу сказать, что вы в России переживаете тяжелые последствия для экономики так же, как и те страны, которые ввели санкции. Все в этой истории теряют. И тут нет выхода. И через год, пять, 10 лет санкции снимут. Они создадут огромные предубеждения, но ничего не изменится.

Я понимаю ситуацию, в которой сейчас находится президент России. Потому что у меня была возможность увидеть, что это исключительно рациональный человек с интеллектом, который очень быстро находит решение проблем. Но он сейчас полностью проигрывает, потому что ни один из элементов, который поможет продвинуться в решении проблемы, не является логическим или рациональным. Перед ним люди, которые нерациональны. И что касается человеческих отношений с этими людьми, то я предполагаю, что они никуда не приведут, потому что эти люди не его уровня.

В отношении Крыма сложилась ситуация, при которой есть некое сообщество, которое заморозило принятие решений. И вместо того, чтобы сказать, что мы можем сделать, чтобы улучшить ситуацию, жизнь людей, укрепить взаимодействие, они блокируют все таким образом, который не имеет смысла.

Я сейчас все больше вовлекаюсь в ситуацию вокруг России, потому что мы считаем, что так все оставлять нельзя. Надо попытаться растормошить границы, попытаться добиться развития. Но проблема заключается в том, что сегодня мы живем под диктатурой СМИ и соцсетей. Это интеллектуальная диктатура. И очень часто руководители недостаточно образованны, чтобы делать свою работу.

Прежде чем они ввели санкции в отношении России, они сообщили уже это СМИ. И если сегодня снять санкции, СМИ скажут, что это ошибка. И это правда. В любом случае санкции ведут к ошибке. Но только потому, что они боятся таких журналистов, как вы, которые считают, что санкции — это глупо, что они их ввели в отношении России. Они сделали больно России, они сами себе сделали больно. И в итоге санкции придется снять, потому что они бессмысленны. Но они так боятся это сказать и признать, что они поступили не умно, что они ничего не делают. Они застряли в этой ситуации. Это абсурд.

— В таком случае вы не хотите сделать форум, посвященный ситуации вокруг России?

— Это идея, которую я бы хотел развить в самое ближайшее время. Мы уверены, что в данной ситуации надо растормошить все то, что касается России. Я встречал много глав государств, и я могу сказать, что я был очень впечатлен президентом России. Когда вы находитесь перед ним, он вас захватывает. Я для него не слишком важная персона, но когда находишься перед ним, ты понимаешь, что тебе повезло. Вы чувствуете, что вы находитесь у него в саду, и вам рады, и он вас слушает, отвечает, смотрит вам в глаза. Это невероятно!