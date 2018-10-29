Sputnik узнал имя латвийца, арестованного за шпионаж в пользу России

РИГА, 29 окт – РИА Новости. Sputnik Латвия узнал имя арестованного пожилого гражданина балтийской республики, которого местные власти заподозрили в шпионаже в пользу России.

По данным СМИ, мужчину зовут Олег Бурак. Его задержали две недели назад. В качестве меры пресечения для него выбран арест.

Как удалось установить журналистам Sputnik, Олег Бурак до пенсии являлся начальником отдела учета огнестрельного оружия Информационного центра МВД Латвии. Его стаж работы в министерстве – более двадцати лет. Он известен как один из лучших экспертов-оружейников в республике, который создал уникальную систему учета "огнестрела" – тринадцать тысяч образцов.

Известно также, что Бурак служил в Афганистане и у него есть сын-инвалид первой группы.

В своей статье "Языковая чистка в МВД" от 17 октября 2006 года нынешний депутат сейма Николай Кабанов пишет, что Бурак был оштрафован на тридцать латов (более 40 евро) за недостаточное – не соответствующее уровню занимаемой должности – знание латышского языка.

Согласно другой публикации, датированной 13 ноября 2009 года, Бурак вышел на пенсию, но продолжал судиться с Центром государственного языка. Отставной офицер вспоминает, при каких обстоятельствах ему выписали штраф:

"Это был какой-то цирк. В кабинете министра собралось тринадцать человек, среди которых были и три представителя Центра государственного языка во главе с его директором Антоном Курситисом. Он очень внимательно слушал, как я отвечаю на вопросы, а потом попросил меня рассказать, как я провел лето. Как в детском саду. Я ему прямо так и сказал, что он тут не Дед Мороз и что мы не на детском утреннике. Естественно, они мне тут же выписали штраф на тридцать латов — "за язык".

По данным СМИ, Бурак также пытался бороться с коррупцией в системе МВД — писал в вышестоящие инстанции о разворовывании денег.

Как отмечает Sputnik, в этом году суд Латвии вынес два приговора обвиняемым в шпионаже в пользу России.

В мае 2018 года суд первой инстанции приговорил к полутора годам лишения свободы елгавского железнодорожника Александра Красноперова. Его признали виновным в том, что он передавал в Россию сведения, не подлежащие разглашению. Защита, добиваясь оправдания Красноперова, оспорила приговор, поскольку нет никаких доказательств, что пересылаемые сведения адресовались российским спецслужбам.

В августе 2018 года к трем годам условного заключения был приговорен фермер из Алуксне Юрий Спилве. По утверждению Полиции безопасности, он собирал информацию об инфраструктуре Национальных вооруженных сил и передавал ее российской разведке. Спилве признал вину и получил условный срок.

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