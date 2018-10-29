Постоянные члены СБ ООН выступили против договора о запрете ядерного оружия

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия, Великобритания, Китай, США и Франция выступили против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном на сайте МИД.
По мнению пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, ДЗЯО не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены для достижения устойчивого ядерного разоружения в глобальных масштабах, а также противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
"Он не приведет к уничтожению ни одной единицы оружия. Он не соответствует самым высоким стандартам нераспространения. Он провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения", — сказано в заявлении.
При этом постоянные члены СБ ООН подтвердили приверженность ДНЯО.
"Мы поддерживаем конечную цель — мир без ядерного оружия в условиях равной и неделимой безопасности для всех. Мы привержены работе по формированию международной обстановки благоприятствующей дальнейшему прогрессу в области ядерного разоружения", — говорится в документе.