Постоянные члены СБ ООН выступили против договора о запрете ядерного оружия

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россия, Великобритания, Китай, США и Франция выступили против Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), говорится в совместном заявлении этих стран, опубликованном на сайте МИД.

"Мы твердо считаем, что лучший способ достижения мира без ядерного оружия – это поэтапный процесс, учитывающий ситуацию в области международной безопасности. Этот проверенный подход к ядерному разоружению дал ощутимые результаты, включая глубокие сокращения мировых арсеналов ядерного оружия", — отмечается в документе.

По мнению пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН, ДЗЯО не учитывает ключевые проблемы, которые должны быть решены для достижения устойчивого ядерного разоружения в глобальных масштабах, а также противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Он не приведет к уничтожению ни одной единицы оружия. Он не соответствует самым высоким стандартам нераспространения. Он провоцирует разногласия в рамках международных инструментов нераспространения и разоружения, что может еще больше затруднить дальнейший прогресс в области разоружения", — сказано в заявлении.

Москва, Лондон, Пекин, Великобритания и Вашингтон подчеркнули, что не будут подписывать договор, и призвали другие страны "серьезно подумать о связанных с ним последствиях".

При этом постоянные члены СБ ООН подтвердили приверженность ДНЯО.

"Мы поддерживаем конечную цель — мир без ядерного оружия в условиях равной и неделимой безопасности для всех. Мы привержены работе по формированию международной обстановки благоприятствующей дальнейшему прогрессу в области ядерного разоружения", — говорится в документе.