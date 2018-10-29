Меркель планирует остаться канцлером ФРГ, заявили источники

ВЕНА, 29 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена остаться на посту главы государства, несмотря на отказ от лидерства в партии, передает агентство DPA со ссылкой на информированные источники.
Изначально Меркель собиралась вновь баллотироваться на пост главы партии, но, как отмечает журнал Spiegel, политик, очевидно, приняла такое решение после очередной провальной победы ХДС на земельных выборах в Гессене, свидетельствующей о серьезном падении рейтинга возглавляемой канцлером партии.
Как отмечает Spiegel, намерение Меркель остаться канцлером вызывает удивление, поскольку она всегда делала акцент на том, что председательство в партии и пост главы правительства неразрывно связаны.
Выборы главы ХДС должны состояться в начале декабря. Меркель возглавляла партию с 2000 года.