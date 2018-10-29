Меркель планирует остаться канцлером ФРГ, заявили источники

ВЕНА, 29 окт — РИА Новости. Канцлер Германии Ангела Меркель намерена остаться на посту главы государства, несмотря на отказ от лидерства в партии, передает агентство DPA со ссылкой на информированные источники.

Ранее сообщалось, что Меркель не будет переизбираться на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС).

Изначально Меркель собиралась вновь баллотироваться на пост главы партии, но, как отмечает журнал Spiegel, политик, очевидно, приняла такое решение после очередной провальной победы ХДС на земельных выборах в Гессене, свидетельствующей о серьезном падении рейтинга возглавляемой канцлером партии.

Как отмечает Spiegel, намерение Меркель остаться канцлером вызывает удивление, поскольку она всегда делала акцент на том, что председательство в партии и пост главы правительства неразрывно связаны.

Выборы главы ХДС должны состояться в начале декабря. Меркель возглавляла партию с 2000 года.