В Бельгии проверят данные о выводе средств с замороженных счетов Каддафи

БРЮССЕЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Следствие в Бельгии выясняет судьбу предположительно нескольких миллиардов евро, которые исчезли со счетов, принадлежавших бывшему ливийскому лидеру Муаммару Каддафи, в прессе высказываются подозрения, что деньги могли быть использованы для финансирования различных группировок в Ливии, сообщила в понедельник телерадиокомпания RTBF.

После гибели Муаммара Каддафи в 2011 году Совет Безопасности ООН заморозил ливийские активы. В Бельгии эти средства были заморожены в четырех банках. Однако, как выяснилось позднее, проценты и дивиденды с этих активов заморожены не были.

По информации RTBF, "начиная с 2012 года, со счетов ушло от 3 до 5 миллиардов евро", и никто не знает точно, кому и куда.

RTBF ссылается на некий анонимный источник, близкий к досье, который утверждает, что речь может идти "потенциальном финансировании гражданской войны в течение семи лет, которая привела к крупному миграционному кризису".

Дело ведет судебный следователь Мишель Клез, ему предстоит установить, куда делись деньги и для каких целей. Историей заинтересовались и федеральные депутаты, которые рассматривают возможность позвать на слушания экспертов, ранее заявивших в одном из докладов ООН о выводе части процентов с замороженных ливийских средств в пользу суверенного фонда Libyan Investment Authority.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта лидера страны Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране возникло двоевластие: на востоке в городе Тобрук заседает избранный на всеобщих выборах парламент, а на западе, в столице Триполи действует правительство национального согласия, сформированное при поддержке ООН и ЕС. Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии после свержения Каддафи привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.