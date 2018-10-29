СК завел дело из-за ранения мирного жителя в Донбассе

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2018 (234)

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Дело возбуждено по факту ранения мирного жителя в Донбассе вследствие обстрелов украинских силовиков, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, ведомство продолжает расследование уголовных дел о преступлениях украинских силовиков в Донбассе.

"Двадцать четвертого октября 2018 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины… произвели прицельный обстрел из стрелкового оружия переправы через реку Северский Донец в районе населенных пунктов Трехизбенка и Славяносербск Славяносербского района самопровозглашенной Луганской народной республики", — сказала Петренко.

Она добавила, что в результате обстрелов был ранен мирный житель 1979 года рождения.