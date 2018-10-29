Майкл Мур рассказал о видео с участием подозреваемого в рассылке бомб в США

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Подозреваемый в рассылке бомб в США Цезарь Сайок активно участвовал в митинге сторонников президента США Дональда Трампа в 2017 году, сообщил на своем сайте американский кинорежиссер Майкл Мур.

Он отметил, что его съемочная бригада впервые встретила Сайока около 20 месяцев назад во время съемок видео на митинге сторонников Трампа в Мельбурне в штате Флорида спустя месяц после инаугурации президента. При этом он признался, что его интересовал не сам Трамп, а люди, пришедшие посмотреть на него.

"Кого нам нужно было понять — это наши соотечественники-американцы, потерянные души, полные злобы и потенциальной склонности к насилию, которым легко можно скормить такую крупную и ядовитую ложь, что это заставляет задуматься, есть ли шанс вернуть их обратно с темной стороны", — отмечает Мур.

Режиссер опубликовал фрагмент снятого во время митинга видео, на котором сторонники Трампа, одним из которых был Сайок, выкрикивают лозунги против телеканала CNN. Мур отмечает, что кадры, на которых присутствовал Сайок, не попали в финальную версию фильма.

"На видео вы можете увидеть, каким Сайок стал к началу 2017 года…, на нем надета майка, он держит в руках большой транспарант с лозунгами против CNN вместе с другими сторонниками Трампа и кричит на журналистов", — пишет Мур. Режиссер отмечает, что за угрожающей внешностью можно разглядеть "в его глазах страх".

В пятницу правоохранительные органы сообщили о задержании подозреваемого в отправке посылок с взрывоопасным устройством известным оппонентам президента США Дональда Трампа, в частности экс-президенту Бараку Обаме, чете Билла и Хиллари Клинтон, миллиардеру Джорджу Соросу, актеру Роберту Де Ниро. К настоящему времени сообщалось о перехвате 15 посылок. СМИ распространили фото задержанного Сайока, уроженца Бруклина, в настоящее время проживающего во Флориде, сообщается, что его удалось обнаружить, в том числе, благодаря ДНК-уликам.

Ранее телеканал NBC News со ссылкой на родственницу Сайока сообщил, что он ранее занимался любительским бодибилдингом и подрабатывал стриптизом.