При взрыве в Кабуле погибли два человека

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Два человека погибли, пятеро пострадали при взрыве у офиса избирательной комиссии в столице Афганистана Кабуле, сообщает телеканал TOLO News.

Ранее сообщалось, что при взрыве пострадали четыре сотрудника избирательной комиссии и двое полицейских.

Полиция подтвердила телеканалу, что один полицейский погиб и четыре сотрудника Независимой избирательной комиссии пострадали при взрыве. Между тем, избирательная комиссия сообщила телеканалу, что погибли один полицейский и один мирных житель, также пострадали пять сотрудников избиркома.

Ранее телеканал TOLO News со ссылкой представителя главы полиции Кабула сообщил, что взрыв произошел около 8.15 по местному времени (6.45 мск) у офиса независимой избирательной комиссии в Кабуле. Террорист привел в действие взрывное устройство и был идентифицирован полицией.

Ни одна из группировок не взяла ответственность за взрыв.