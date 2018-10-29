Катастрофа Boeing 737 в Индонезии. Онлайн-репортаж

- 07:04
В Сети опубликованы списки пассажиров разбившегося самолета.
Nama2 penumpang #JT610 pic.twitter.com/w3C6JtaaRx— #JatengGayeng (@twit_jawatengah) 29 октября 2018 г.
- 06:55
На борту упавшего самолета находились 189 человек
По уточненным данным, на борту самолета находился 181 пассажир, в том числе трое детей, а также два пилота и шесть бортпроводников.
- 06:39
Lion Air -крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, выполняющая полеты в 126 аэропортов в Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии. Портом приписки авиакомпании и ее главным транзитным хабом является международный аэропорт Сукарно Хатта в Джакарте.
Lion Air вместе со своим дочерним подразделением Wings Air внесена в список авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в воздушном пространстве стран Евросоюза.
В апреле 2013 года Boeing 737-800 этой авиакомпании приземлился на мелководье вблизи Денпасара, разломившись на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.
- 06:39
Авиакомпания Boeing мониторит ситуацию в связи с крушением самолета авиакомпании Lion Air у берегов Индонезии, сообщается в заявлении авиакомпании в Twitter.
- 06:33
Спасатели уже обнаружили обломки и личные вещи пассажиров, находившихся на борту.
Beberapa serpihan pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di perairan Karawang. Pesawat membawa 178 penumpang dewasa, 1 penumpang anak-anak dan 2 bayi dengan 2 Pilot dan 5 FA. Basarnas dan Kementerian Perhubungan terus melakukan penanganan. Beberapa kapal tug boad berada di lokasi. pic.twitter.com/Gb6P4zjCQF— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 29 октября 2018 г.
- 06:31
На борту разбившегося индонезийского лайнера находились 188 человек
Начата поисково-спасательная операция.
- 06:29
- 06:28
В Сети появилось видео поиска обломков разбившегося самолета.
Dari WAG terkait Lion JT610 yg lost contact, perlu divalidasi kembali. Jangan disebar mentah-mentah. pic.twitter.com/PdLLzE2Q30— Candra 🎐 (@candrawnt) 29 октября 2018 г.
- 06:24
Лайнер упал в море в районе западного побережья острова Ява
Экипажи нескольких гражданских судов, находящихся данном районе, сообщили о том, что нашли обломки самолета.
- 06:24
Самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс JT-610 из Джакарты в индонезийский город Панкалпинанг на острове Банка взлетел в 6.20 по местному времени (2.20 мск) и пропал в 6.33.
- 06:22
Пассажирский Boeing 737 разбился после вылета из Джакарты
Лайнер авиакомпании Lion Air пропал с радаров спустя примерно десять минут после взлета.