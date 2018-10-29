Катастрофа Boeing 737 в Индонезии. Онлайн-репортаж

Lion Air -крупнейшая частная авиакомпания Индонезии, выполняющая полеты в 126 аэропортов в Индонезии, Сингапуре, Вьетнаме, Малайзии и Саудовской Аравии. Портом приписки авиакомпании и ее главным транзитным хабом является международный аэропорт Сукарно Хатта в Джакарте.

Lion Air вместе со своим дочерним подразделением Wings Air внесена в список авиаперевозчиков, которым запрещены полеты в воздушном пространстве стран Евросоюза.

В апреле 2013 года Boeing 737-800 этой авиакомпании приземлился на мелководье вблизи Денпасара, разломившись на две части. Все 108 человек, находившихся на борту, выжили.