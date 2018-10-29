Мадуро поздравил Бразилию с победой Болсонару и призвал к диалогу

МЕХИКО, 29 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Бразилию с победой ультраправого кандидата Жаира Болсонару на выборах главы государства.

После подсчета 99,99% голосов по итогам второго тура, кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад – 44,87%.

"Президент боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и венесуэльского народа передает свои искренние поздравления народу федеративной республики Бразилия в связи с проведением второго тура выборов в воскресенье, 28 октября, в ходе которого президентом южноамериканской страны был избран Жаир Болсонару", – говорится в сообщении МИД Венесуэлы.

В то же время правительство Венесуэлы призвало будущие бразильские власти восстановить между соседними странами "путь уважительных, гармоничных, прогрессивных дипломатических отношений" в рамках региональной интеграции для пользы народов обеих стран.

"Народ и правительство Венесуэлы подтверждают свою готовность в рамках боливарианской дипломатии мира продолжать работу рука об руку с братским бразильским народом в борьбе за более справедливый, многоцентричный и многополярный мир, в котором будет главенствовать свободное самоопределение народов и невмешательство во внутренние дела", – говорится в коммюнике МИД.

После президентских выборов в маке этого года в Венесуэле многие страны мира заявили о непризнании их итогов и переизбрания Николаса Мадуро. Это сделали государства "Группы Лимы", объявившие о ряде мер в отношении Каракаса. Так, правительства Аргентины, Бразилии, Канады, Чили, Колумбии, Коста-Рики, Гватемалы, Гайаны, Гондураса, Мексики, Панамы, Парагвая, Перу и Сент-Люсии договорились "о снижении уровня дипотношений" с Венесуэлой, для чего из Каракаса для консультаций были вызваны послы этих стран, а послам Венесуэлы был заявлен протест. Сам Мадуро ранее весьма критически высказывался относительно возможности победы Болсонару. Говоря без упоминания конкретных имен, он заявлял, что Латинской Америке может грозить "вспышка фашизма" в случае прихода к власти в регионе правых сил, к которым относится и победитель выборов в Бразилии.