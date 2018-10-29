Мадуро поздравил Бразилию с победой Болсонару и призвал к диалогу

МЕХИКО, 29 окт – РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил Бразилию с победой ультраправого кандидата Жаира Болсонару на выборах главы государства.
После подсчета 99,99% голосов по итогам второго тура, кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,13%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад – 44,87%.
"Президент боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени правительства и венесуэльского народа передает свои искренние поздравления народу федеративной республики Бразилия в связи с проведением второго тура выборов в воскресенье, 28 октября, в ходе которого президентом южноамериканской страны был избран Жаир Болсонару", – говорится в сообщении МИД Венесуэлы.
В то же время правительство Венесуэлы призвало будущие бразильские власти восстановить между соседними странами "путь уважительных, гармоничных, прогрессивных дипломатических отношений" в рамках региональной интеграции для пользы народов обеих стран.
"Народ и правительство Венесуэлы подтверждают свою готовность в рамках боливарианской дипломатии мира продолжать работу рука об руку с братским бразильским народом в борьбе за более справедливый, многоцентричный и многополярный мир, в котором будет главенствовать свободное самоопределение народов и невмешательство во внутренние дела", – говорится в коммюнике МИД.