Главы Мексики и Аргентины поздравили Болсонару с победой в Бразилии

МЕХИКО, 29 окт – РИА Новости. Президенты Мексики и Аргентины Энрике Пенья Ньето и Маурисио Макри поздравили в воскресенье Жаира Болсонару с победой на выборах главы Бразилии.

После подсчета 99,83% голосов по итогам второго тура, кандидат от Социально-либеральной партии Болсонару набрал 55,17%, его соперник, кандидат от Партии трудящихся Фернанду Аддад – 44,83%.

"От имени народа и правительства Мексики поздравляю Жаира Болсонару с его избранием президентом федеративной республики Бразилия в результате показательного дня голосования, который отражает силу демократии этой страны", — написал Пенья Ньето в своем микроблоге в Twitter.

В свою очередь к поздравлениям присоединился глава Аргентины. "Поздравления Жаиру Болсонару в связи с его триумфом в Бразилии! Желаю, чтобы мы вскоре начали вместе работать над отношениями между нашими странами и на благо аргентинцев и бразильцев", – отметил Макри в своем микроблоге в Twitter.