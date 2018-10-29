Вашадзе почти догнал Зурабишвили после обработки 50% бюллетеней в Грузии

ТБИЛИСИ, 29 окт – РИА Новости. Оппозиционный кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе почти догнал независимого кандидата Саломе Зурабишвили после подсчета 50,53% данных с участков.

После подсчета данных с 1866 из 3705 участков разрыв между кандидатами составляет немногим более 1,1% — Зурабишвили набирает 38,82%, Григол Вашадзе — 37,68% голосов.

Избирательные участки закрылись в 20.00 (19.00 мск). За должность президента боролись 25 кандидатов. По данным exit poll правящей партии "Грузинская мечта", независимый кандидат Саломе Зурабишвили лидирует на выборах с 52,3% голосов. Опрос также провели оппозиционная телекомпания "Рустави 2" и оппозиционная партия "Европейская Грузия". По данным этих опросов, должен состояться второй тур между Зурабишвили и кандидатом от объединенной оппозиции "Сила в единстве" Григолом Вашадзе.

Второй тур состоится в случае, если ни один из кандидатов в первом туре не наберет более 50% голосов. Он должен состояться не позднее, чем через две недели после официального объявления результатов голосования.