МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. По меньшей мере 117 членов организации "Белые каски" и их семьи прибыли в Канаду на прошлой неделе, сообщает местный телеканал CBC News.

Ранее в МИД Иордании сообщили, что около 300 членов организации "Белые каски", действующей в Сирии, покинули Иорданию, где временно находились, чтобы переселиться в западные страны. Указывается, что Великобритания, Германия и Канада ранее передали Амману подтверждение, что обязуются их разместить в течение трех месяцев. Сообщается, что общее число вошедших тогда в королевство членов организации с их семьями составило 422 человека, и за это время родились еще шесть детей.

По данным телеканала, большая группа из семи семей прибыла во вторник в Международный аэропорт Торонто имени Лестера Б. Пирсона.

Телеканал добавляет, что прибывшие будут проживать в четырех провинциях страны: Британской Колумбии, Саскачеване, Онтарио и Новой Шотландии.

В июле пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Euronews в середине октября отметил, что, по данным РФ, в западных странах "пришли в ужас" от личных дел членов организации, поэтому их "уже боятся там принимать". Министр отметил, что "прошло три месяца, они до сих пор там (в Иордании — ред.), и всплывают факты их связи с террористическими группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"* (запрещены в РФ).

Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России ранее называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за апрельскую провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

*Террористическая организация, запрещенная в России