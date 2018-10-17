МИД Иордании заявил, что около 300 членов "Белых касок" покинули страну

АММАН, 17 окт — РИА Новости. Около 300 членов организации "Белые каски", действующей в Сирии, покинули Иорданию, где временно находились, чтобы переселиться в западные страны, сообщается в официальном заявлении иорданского МИД, полученном РИА Новости.

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью Euronews во вторник отметил, что, по данным РФ, в западных странах "пришли в ужас" от личных дел членов организации, поэтому их "уже боятся там принимать". Министр отметил, что "прошло три месяца, они до сих пор там (в Иордании — ред.), и всплывают факты их связи с террористическими группировками ИГ* и "Джебхат ан-Нусра"*.

"Подтверждаем, что 279 сирийских граждан из числа сотрудников Гражданской обороны ("Белых касок" — ред.) покинули королевство. Правительство Иордании позволило им пройти временно через свою территорию для переселения в западные страны по просьбе ООН на гуманитарных основаниях", — говорится в заявлении.

Указывается, что Великобритания, Германия и Канада ранее передали Амману подтверждение, что обязуются их разместить в течение трех месяцев. Сообщается, что общее число вошедших тогда в королевство членов организации с их семьями составило 422 человека, и за это время родились еще шесть детей.

В июле пресс-секретарь израильского МИД сообщил, что Израиль эвакуировал из Сирии активистов "Белых касок" вместе с их семьями по просьбе США, Канады и европейских стран. Местные СМИ писали, что в ходе ночной операции примерно 800 человек были вывезены через Израиль в Иорданию.

Организация, получившая широкую известность и поддержку на Западе, декларировала своей целью спасение мирного населения в зонах боевых действий, но обвиняется сирийскими властями в связях с экстремистами и ведении враждебной пропагандистской деятельности.

В МИД России ранее называли деятельность "Белых касок" элементом информационной кампании по очернению властей Сирии и, в частности, возлагали на них ответственность за апрельскую провокацию, которая дала повод Западу обвинить Дамаск в применении химоружия и нанести удары по объектам правительственных войск.

*Террористические организации, запрещенные в России

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