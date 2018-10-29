В Бразилии начали разбирательство из-за нарушений на президентских выборах

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. В Бразилии начато разбирательство в отношении почти 400 человек в связи с нарушениями, зафиксированными в день голосования в ходе второго тура президентских выборов, более 4 тысяч электронных урн для голосования были заменены на избирательных участках, говорится в отчете высшего избирательного суда страны.

По данным на 17.00 местного времени (23.00 мск), были начаты разбирательства в отношении 396 человек, из них 179 были доставлены в полицейские участки. В отчете также отмечается, что 4 тысячи 333 электронные урны для голосования были заменены в ходе второго тура выборов. В четырёх штатах на избирательных участках пришлось прибегнуть к "ручному методу" голосования. Процент заменённых урн составил 0,83% от общего числа электронных урн, задействованных в день голосования. В ходе первого тура всеобщих выборов, который состоялся три недели назад, это число составило чуть более 1,2 тысячи урн.

В воскресенье в Бразилии проходит второй тур выборов президента, в котором участвуют ультраправый кандидат от Социально-либеральной партии Жаир Болсонару и кандидат от левой Партии трудящихся Фернанду Аддад. Последние опросы общественного мнения говорят о Болсонару как о фаворите в день голосования — опрос компании Datafolha свидетельствует, что за Болсонару готовы проголосовать 56% опрошенных, за Аддада — 44%.