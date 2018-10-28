На Украине волонтеры хотят выкупить застрявших в порту овец

КИЕВ, 28 окт — РИА Новости. Волонтеры хотят выкупить выживших овец, которых в течение двух недель держали закрытыми на территории морского торгового порта "Черноморск" в Одесской области, уже есть потенциальный покупатель, сообщила в воскресенье волонтерская организация UAnimals в Facebook.

На днях стало известно, что 300 овец застряли в торговом порту "Черноморск" Одесской области, поскольку фуру с животными из-за бюрократических проволочек более двух недель не пропускают на Украину. При этом часть животных уже погибла, живые овцы оставались в грузовике с трупами и голодали. В субботу овец повезли на утилизацию в Винницкую область во избежание распространения инфекций. При этом зоозащитники требовали не утилизировать выживших животных. По факту данного ЧП открыто уголовное дело.

"Завтра у животных возьмут кровь на анализ и кроме государственной проверки есть план отправить анализы в независимую лабораторию; одним из вариантов дальнейших действий является выкуп животных за небольшую стоимость и передача их новому владельцу. Потенциально такой уже есть, с условиями содержания и без планов убить", — говорится в сообщении.

Также волонтеры сообщили, что ищут юристов, которые дадут оценку ситуации и проконсультируют о возможной подаче иска к владелице животных.

"В понедельник, в 09.00 (10.00 мск) UAnimals собирает пикет под Госпотребслужбой (в Киеве – ред.), чтобы ситуация точно имела положительное решение", — добавили в организации.