На заправке в Киеве националисты блокировали машину женщины с ребенком

КИЕВ, 28 окт – РИА Новости. Националисты блокировали машину женщины с ребенком на заправке в Киеве, заявила владелица машины Елена Домбровская.
"Я заехала на заправку, так как заканчивалось топливо. Мне сначала перегородили путь, сказали, что заправка не работает. Я говорю: "Молодые люди, я спрошу у кассира", — рассказала женщина в эфире телеканала "112 Украина".
Она сообщила, что когда заехала на заправку, молодые люди обступили ее машину, прошли с ней к кассиру, и когда та уже провела оплату с платежной карточки пострадавшей, начали вырывать карточку из рук. "Начали ее, мою платежную карточку, вырывать у меня из рук и ломать компьютер кассиру. Женщина тоже была напугана. Ребенок в машине был напуган. Я ребятам объяснила, что ребенок с инвалидностью, эпилептик, пожалуйста, я должна ехать, у меня заканчивается топливо", — рассказала Домбровская.
Она добавила, что молодые люди обвинили ее в поддержке России и участии в махинациях, хотя женщина не уверена в том, что заправка принадлежит российской компании. Также она сообщила, что один из молодых людей сказал ей, что он депутат, но свои документы не предъявил. Затем молодые люди разрисовали краской из баллончиков и заправку, и машину женщины, она вызвала полицию.