В ходе протестов у нефтегазовой компании на Шри-Ланке погиб человек

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Один человек погиб, двое пострадали из-за перестрелки во время протестов у нефтегазовой компании Ceylon Petroleum Corporation (CPC) на Шри-Ланке, сообщает местное издание Daily Mirror со ссылкой на полицию.

По данным издания, инцидент произошел в районе Дематагода города Коломбо.

Протестующие собрались около здания компании, когда туда приехал бывший министр нефтяных ресурсов страны Арджуна Ранатунга. По данным полиции, сотрудники службы безопасности министра открыли огонь по протестующим.

Троих пострадавших доставили в больницу, один из них позднее скончался. Один сотрудник службы безопасности задержан.