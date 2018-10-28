Эксперт прокомментировал призыв Черновол взрывать российские военные склады

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Призыв советника главы МВД Украины Татьяны Черновол взрывать российские военные склады означает, что эффективность государственного управления в этой стране уходит в минус, считает член Ассоциации военных политологов, подполковник запаса, кандидат политических наук Александр Перенджиев.

Ранее Черновол призвала взрывать российские военные склады. Она напомнила, что в последнее время участились случаи взрывов в украинских хранилищах боеприпасов, и бездоказательно попыталась связать происходящее с Россией.

"Это заявление Татьяны Черновол похоже на обиду за то, что на Украине все рушится, а в России нет. Самое забавное то, что украинские советники не стремятся проанализировать проблемы и сделать соответствующие выводы, изучить систему управления безопасностью на их военных складах, например. Вместо этого они ищут внешний – российский — след в своих бедах. Вместо того чтобы решать государственные проблемы изнутри, Украина ищет способы сделать России "еще хуже, чем у них",- сказал РИА Новости Перенджиев.

Он отметил, что "при таком бесперспективном подходе улучшения положения дел на Украине не будет", "эффективность системы государственного управления не только нулевая, но и уходит в минус".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины, в частности, в участии в конфликте в Донбассе, шпионаже, кибератаках, и даже поставках украинских ракетных двигателей в КНДР, а также в попытке "похитить княжну Анну Ярославну". Россия эти обвинения отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.